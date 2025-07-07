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Эксперимент «Здравствуйте, грабли»

Ничего вечного нет. Все меняется. Если все хорошо и всех устраивает, необязательно, что так будет всегда. Эксперименты никого ничему не учат. Дальше будет только хуже, дольше и слегка безопаснее. Все это можно записать в примерный справочник «Краткое руководство по организации дорожного движения в Пскове». В этот прекрасный понедельник мы дошли до страницы «как дезорганизовать движение на перекрестке Октябрьского проспекта и Некрасова». Глава будет называться «На эти грабли мы уже вставали, но давайте попробуем еще разок с новыми силами».

Внезапно, без объявления войны, изменилась организация дорожного движения на перекрестке Октябрьский – Некрасова. Место с высокой интенсивностью. Светофор здесь появился в 1973 году – на 4 года раньше, чем на площади Ленина. Пересечение было вторым в городе, где организовали постоянное регулируемое движение транспорта (первое – «Четыре угла»).

Что изменилось сейчас:

Первое. На Некрасова с двух сторон установлены допсекции светофора для поворота налево. Маневр теперь стал регулироваться отдельно. При движении от филармонии сначала работает стрелка, разрешающая двигаться в сторону Октябрьской площади (21 секунда). Потом по Некрасова позволяется ехать прямо и направо (18 секунд).

При движении со стороны Советской на перекрестке все более-менее благополучно. На Некрасова со стороны улицы Карла Маркса объективно оценить нововведение пока не получится. Идет ремонт дороги, правая полоса закрыта. При движении к Октябрьскому все собираются в левый ряд, стоят примерно от входа во флигель администрации правительства. Перед самим перекрестком в правую полосу перетекают по 2-3 машины. Но все равно одни едут из левой направо, а другим надо налево. Резонный вопрос: почему нельзя было дождаться окончания ремонта?

Второе. Для пешеходов теперь появилась отдельная выделенная фаза. Согласно действующим правилам, они могут пересекать перекресток по диагонали, только при наличии соответствующей дорожной разметки. А люди должны ходить «конём». Но в наших краях таких разметок отродясь не было. На других перекрестках с похожей схемой (Рижский – Петровская. Коммунальная – Петровская, Труда – Школьная) псковичи преспокойно разгуливают в любых направлениях. И это действительно удобно. На прогулки пешеходам отвели 29 секунд.

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Все это очень хорошо, очень здорово и очень безопасно. Есть небольшой нюанс: опять пожертвовали удобством в пользу безопасности. Время ожидания зеленого сигнала на Некрасова – 127 секунд. С Некрасова можно двигаться прямо и направо 18 секунд. Насколько просчитаны временные интервалы? Как бы с водой ребенка не выплеснуть. В сентябре все вернутся из отпусков, начнётся веселая движуха. Даже если считать, что движение организовано для безопасности пешеходов, насколько радостно будет стоять в пробке пассажирам автобусов? А потом из комитета, ой, простите министерства транспорта в «Псковпассажиравтотранс» будут перенаправлять вал обращений на тему «Сбилось расписание, где мой автобус».

На Некрасова не хватает дорожных знаков направления движения по полосам. Например, при движении со стороны улицы Советской не возбраняется двигаться прямо из левой полосы, что уже не соответствует сложившейся обстановке.

Возможно, у нас слишком часто меняются ответственные работники в дорожной сфере. Кто-нибудь должен с ними сыграть в игру «Вспомнить всё». Помните, когда Шварценеггер прикован к койке и его бьют током? Тогда-то он все вспоминает. В 2017 году на перекрестке Октябрьский и Некрасова на несколько дней установили допсекцию для поворота налево в сторону Комсомольского переулка и улицы Советской. И потом ее быстренько демонтировали. Почему? А все просто – светофор перестал «вывозить», на Некрасова стали собираться заторы. Сегодня первый рабочий день с новой схемой. Предлагаю внимательно наблюдать, участвовать и не стесняться делиться впечатлениями.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Комсервис» (организация обслуживающая светофоры в городе), депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, изменения в режим работы внесены после автоматического сбора данных в соответствии с выданными рекомендациями. В первую очередь, они направлены на безопасность пешеходов и движение автобусов. По словам Юрия Бурлина, сейчас на работе сказывается ремонт на улице Некрасова. Ситуация отслеживается, в том числе собираются данные из автобусного парка. При необходимости будут внесены изменения. Особых откликов от автомобилистов пока нет, можно их ставить в комментариях под публикацией.

Денис Бахтин