АвтоМир / Автоблоги

Поворот налево на Рижском проспекте: Запретить нельзя оставить

Логичное завершение получила давняя история с одним из левых поворотов на Рижском проспекте в Пскове. Комиссия по безопасности дорожного движения под председательством главы города Бориса Елкина официально признала данный маневр опасным и «приговорила» левый поворот к ликвидации. В ближайшее время прерывистую линию разметки заменят на двойную сплошную. В официальном и подробном «коммюнике» по итогам заседания об этом ничего не сказано, но, по идее, запрет должны подкрепить установкой дорожного знака. На время зимних условий и для устрашения нелюбителей правил дорожного движения.

История «с бородой». На протяжении ряда лет сохранялась лазейка в исторически сложившейся схеме движения. Попытка убрать данный рудимент предпринималась ранее в 2020 и 2022 годах. На Рижском проспекте между домами 79 и 83 уже несколько раз запрещали поворот налево - наносили сплошную линию разметки. Но каждый раз в связи с возмущением населения возвращали прежнюю схему движения. Насколько массовые обращения были, сказать трудно.

Июнь 2020 года. Двойная сплошная на месте поворота. Фото из телеграм-канала «Псков. За рулем»

Недовольство жителей микрорайона «Рижский» вполне понятно и объяснимо. Это не «поворот во дворы» в классическом понимании. Междворовой проезд между домами 79 и 83 проходит параллельно улице Рокоссовского и отчасти выполняет функцию «улицы». Через него проходит сквозное движение между двумя крупными улицами - Рижским проспектом и Коммунальной. С помощью этой дороги можно подъехать к «Синему рынку», Ледовому дворцу, магазинам торговых сетей, детскому саду. Многоэтажки обращены к проезду «парадной» стороной – входы в подъезды устроены с другой стороны. Не знаю, что планировали при застройке района, но есть ощущение, что здесь могла расположиться полноценная улица. Или неполноценная неширокая как Печорская и Западная.

Выполнять запрещаемый манёвр было удобно лет 20 назад. Когда не было «Ленты», улицы Балтийской и последним городским светофором был Рижский – Рокоссовского. В те времена и транспорта было меньше. Сквозной проезд по рассматриваемой дороге несколько утратил актуальность после строительства улицы Балтийской. Зачем мне пробираться через многоэтажные трущобы мимо рядов припаркованных автомашин, через несколько пересечений дорог без знаков приоритета и с ограниченной видимостью? Спокойнее заехать с Балтийской и с Коммунальной.

Поворачивая с Рижского проспекта налево к домам 79 и 83, попадаешь в проезд шириной две полосы. Одна из них всегда занята припаркованным транспортом. При выполнении поворота налево с Рижского, бывает кто-то движется навстречу. В этом случае придется уступить дорогу и вполне возможно, торчащий корпус вашей автомашины помешает движению по проспекту.

Смотрите также Две девушки пострадали при столкновении машин на Рижском проспекте в Пскове

{{include_quiz:}}

Судьбу левого поворота решило дорожно-транспортное происшествие 25 августа в 15.45.

Водитель KIA Spectra, мужчина 1998 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Ford Focus под управлением девушки 2006 года рождения, выполнявшей поворот налево, и совершил столкновение. Изначально происшествие было оформлено как ДТП без пострадавших, с техническими повреждениями. Но вечером того же дня в больницу обратились водитель Ford и пассажирка. Зафиксированные травмы не требовали госпитализации, но происшествие автоматически перешло в разряд «учётных», требующих вмешательства.

Даже беглый поиск в Интернете по запросу «ДТП на Рижском проспекте 79» выдаст массу результатов. Это и резонансные столкновения с участием «отказников» на «Кадиллаках», и слепой выезд с парковки «Леруа Мерлен» и даже учетное (!) столкновение трех авто на пересечении двух дворовых проездов. «Но «классическим» вариантом для этого места является наезд на поворачивающий налево автомобиль. Происходит очень просто: едешь в левой полосе, вдруг автомобиль перед тобой шустро перестраивается в правую полосу. Перед тобой открывается взор на другое авто с включенным левым поворотником. Хорошо, если успеешь остановиться.

Какие еще варианты есть кроме ликвидации поворота? Долгие и дорогие. Можно было бы подумать про выделенную полосу для левого поворота с расширением. Но это надо было делать раньше. До того как строительный гипермаркет устроил там свою переходную полосу. Время упущено.

Еще можно снизить разрешённый лимит скорости на Рижском от Балтийской до Рокоссовского до 50 километров в час как на другом участке. Потом установить комплекс фотовидеофиксации. Но что-то мне подсказывает, что это еще менее популярный вариант. К тому же у нас нет кладовки с комплексами, куда можно зайти, схватить первый попавшийся и пристроить на ближайшем свободном столбе. Поэтому ничего не остается, как пожертвовать «рудиментом» прежней водительской «вольницы».

На Рижском проспекте останется три «полурегулируемых» поворота налево. На перекрестках с Печорской, Киселева и у дома 49. В этих местах встречный транспорт отсекается пешеходным светофором, хоть и не всегда успешно.

Примеров разрешенных поворотов налево через две встречных полосы в городе пруд пруди. Но почему-то врезаются сзади в поворачивающего чаще всего на Рижском у дома 83. Может быть, здесь плотнее поток и скорость выше? Раз так, запрет оправдан.

В этой части города есть более важные проблемы. Например, почему в Борисовичах строится огромный микрорайон вдоль дороги Псков – Родина, а нормального транспортного сообщения нет? Где продолжение Коммунальной и другие новые улицы? Давайте возводить новые дороги и разгружать Рижский проспект.

Денис Бахтин