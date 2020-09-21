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За два месяца произошло снижение стоимости ОСАГО на 0,5%

По данным ЦБ, за два прошедших месяца стоимость ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц снизилась на 0,5% в среднем по рынку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», за этот период страховщики успели продать около 5 300 000 полисов.

Для 68% автовладельцев стоимость стала ниже или не изменилась. Для 31% этих водителей ОСАГО подешевело более чем на 10%. Всего 15% водителей из общего объема купивших полисы, увидели повышение стоимости более 10%.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин считает, что снижение средней стоимости полиса ОСАГО связано с индивидуализацией тарифов в сфере обязательной автогражданки. По его словам, полис стал дороже в первую очередь для неблагополучных водителей, которым страховщики заслуженно стали назначать более высокий тариф.

По мнению координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, ОСАГО постоянно модернизируется и становится все лучше. Благодаря индивидуализации тарифов страховые компании активно включились в борьбу за клиента и рассчитывают стоимость полиса в зависимости от тех или иных факторов.

«Положительные водители теперь экономят на обязательной автогражданке приятные суммы, а вот тем, кто любит лихачить придется раскошеливаться. У большинства страховщиков тарифы понижаются. Все компании разработали свои критерии, математические и статистические модели. Это правильный подход: стоимость ОСАГО должна определяться гибко, а не по жестким формулам» , - отметил Петр Шкуматов.

За первые 9 месяцев 2020 года в Центральный Банк РФ поступило на 29% меньше жалоб по ОСАГО в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Также существенно уменьшилось количество обращений из-за неверного присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов связывает эту тенденцию с работой информационной системы АИС ОСАГО и АИС ОСАГО 2.0, которую Российский Союз Автостраховщиков (РСА) запустил в июне. Процесс цифровизации отрасли идет параллельно с индивидуализацией тарифов. Совокупность этих двух трендов определяет ОСАГО сегодня и задает направление на будущее.