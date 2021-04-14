АвтоМир / За рулём

Большинство участников опроса ПЛН поддержали закон об ограничении работы в такси судимым

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (82,81%) одобряют принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления. Это следует из опроса, в котором приняли участие свыше 500 человек.

Ранее в Минтрансе сообщили, что министерство готовит законопроект «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами», и о внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документ предлагает ограничить лицам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления возможность управлять городским транспортом и такси.

Смотрите также Минтранс готовит закон об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления

Читатели ПЛН, проголосовавшие в пользу такой законодательной инициативы считают, что поездка в одном автомобиле с человеком, ранее судимым за тяжкие преступления, может быть чревата неприятными или даже трагичными последствиями.

Впрочем, часть участников опроса высказались против подобных нововведений. Так, 5,93% назвали такой закон абсурдным, поскольку, по их мнению, наличие судимости не сказывается на навыках вождения.

Еще 5,73% посчитали, что автором инициативы предлагается слишком жесткое ограничение человека в правах.

2,96% предложили ограничить работу в такси любителям хамить пассажирам, а 1,38% отметили, что им все равно с кем ездить, «главное – доехать».

Наконец, немногим более 1% участников опроса заявили, что в принципе не пользуются услугами такси.

Добавим, что на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?».