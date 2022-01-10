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В России вступил в силу закон о тюремном сроке для лихачей на дорогах

Закон об уголовном наказании для водителей, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения и были лишены водительских прав, вступил в силу спустя 10 дней со дня подписания президентом. Уголовный кодекс РФ пополнила статья 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», сообщает РБК.

Граждане, которых лишили прав за превышение скорости на 60 км/ч и более либо за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути более двух раз, получат штраф в 200-300 тыс. рублей. Нарушителям также может грозить до двух лет лишения свободы. Если осужденный по новой статье снова нарушит закон, суд может увеличить тюремный срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности до шести лет.

Законопроект внесли в Госдуму 17 декабря. Это произошло после смертельной аварии с участием автоблогера Саида Губденского 20 ноября на Кутузовском проспекте. Его автомобиль марки BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Mercedes и Volvo. Блогер и пассажир (президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов), погибли.



24 декабря законопроект одобрил Совет Федерации, а 30 числа его подписал президент России Владимир Путин.