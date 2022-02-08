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Бензин АИ-95 в Псковской области за месяц подорожал почти на 1,5%

В январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-95 (на 1,4%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Иллюстрация: пресс-служба Псковстата

По сравнению с январем 2021 года наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо, оно подорожало на 17,2%. Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 9,8%).