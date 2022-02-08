Бензин АИ-95 в Псковской области за месяц подорожал почти на 1,5%

В январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-95 (на 1,4%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Иллюстрация: пресс-служба Псковстата
По сравнению с январем 2021 года наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо, оно подорожало на 17,2%. Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 9,8%).
|
|
Январь 2022 в % к
|
декабрю
2021
|
январю
2021
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
101,32
|
108,64
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
101,36
|
108,33
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
101,18
|
109,81
|
Дизельное топливо
|
101,15
|
117,21