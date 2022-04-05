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Два нетрезвых водителя привлекли внимание дорожных полицейских в Псковской области

Два нетрезвых водителя привлекли внимание дорожных полицейских в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Великих Луках утром 6 апреля у дома по улице Розы Люксембург сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21074». Выяснилось, что им управлял великолучанин1968 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом, как оказалось, ранее у него уже были проблемы с законом за совершение аналогичного правонарушения.

Кроме того, в Пскове вечером 6 апреля по Октябрьскому проспекту на автомашине «Лада Самара» следовал нетрезвый 30-летний пскович. Он также ранее привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напомнили, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.