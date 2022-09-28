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Въезды к некоторым жилым домам перекроют на улице Ипподромной в Пскове

Въезды в жилой массив со стороны улица Ипподромная у домов №129, 133, 137, 139 перекроют в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин, отвечая на обращения граждан на сайте губернатора.

Фото: губернатор60.рф

«C 14 сентября, в связи со строительством сетевого коллектора ливневой канализации, был закрыт участок дороги по улице Ипподромной. Был закрыт сквозной проезд сквозь придомовую территорию домов на Ипподромной №129а – 125. Весь автотранспорт начал движения через дворовую территорию домов улицу Гдовская №6, 6а, 4, что создает аварийную обстановку с участием пешеходов/транспортных средств. Просьба закрыть сквозной проезд через дворовую территорию домов 6/6а/4 по улице Гдовская. С наличием возможности сквозных проездов через территорию домов №131 по улице Ипподромная и №10 по улицу Гущина, а так же домов №135/133 по улице Ипподромная и №4 по улице Гущина (через Пожарный переулок) - аналогичная просьба рассмотреть и их закрытие, чтобы не подвергать опасности лиц, проживающих там», - написала псковичка.

Бори Елкин сообщил, что администрация города Пскова проводит ежедневный мониторинг по вопросу распределения транспортных потоков. Были приняты следующие решения:

установить знаки «движение грузовых транспортных средств запрещено» на съездах на улице Александра Матросова со стороны улицы Ипподромная;

организовать одностороннее движение по улице Подберезская со стороны улица Александра Матросова до улицы Белинского;

перекрыть въезды в жилой массив со стороны улицы Ипподромной у домов №129, 133, 137, 139;

перекрыть улицу Ипподромную у дома № 128.

«Все знаки устанавливаются подрядчиком по согласованной с ГИБДД схемой объезда. Полностью закрыть для движения участок улицы Ипподромной нет возможности из-за наличия магазинов товаров первой необходимости и обеспечения транспортной доступности мест жительства граждан», - объяснил сити-менеджер.