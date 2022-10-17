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Двух нетрезвых водителей остановили в Пскове

Водителей, снова севших за руль автомобиля в нетрезвом виде, остановили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 15 октября у дома на улице Труда в областном центре полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что за рулём находился нетрезвый пскович 1979 года рождения.

В то же утро на улице Юбилейной в Пскове стражи правопорядка остановили машину ВАЗ-21154. Им управлял 21-летний горожанин, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в ведомстве.