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Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь

Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение, сообщает РИА Новости.

Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение.

Если водитель отказывается от прохождения освидетельствования или не согласен с его результатами, то его доставят в медучреждение. Аналогичное решение будет принято в случае, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.