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Псковских курсантов призвали мирно решать конфликты из-за ДТП

Накануне новогодних праздников сотрудникам и курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала академии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

О соблюдении правил дорожного движения и ответственности за их нарушение рассказала старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

В беседе с личным составом Псковского филиала академии особое внимание Юлия Федорова уделила факторам повышенной опасности при передвижении по населенным пунктам и загородным трассам на автомобильном транспорте, основным ошибкам водителей, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям, и напомнила о правилах поведения при возникновении конфликтных ситуаций между участниками ДТП и необходимости мирного урегулирования возникших разногласий.

Юлия Федорова пожелала всем быть дисциплинированными и предельно осмотрительными на дороге, тем самым обеспечивая не только свою безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения.