АвтоМир / За рулём

Движение большегрузов ограничили на всех автомобильных дорогах Великих Лук

В Великих Луках на всех автомобильных дорогах муниципального образования ограничено движение большегрузов. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram-канал

«Постановлением администрации города Великие Луки определён перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут установлены знаки "3.12"», – написал Николай Козловский.

Он уточнил, что это дороги на улицах: Горицкой, Новосокольнической, Мелиораторов, Фурманова, Космонавтов, Холмской, 3-й Ударной Армии, Продольной, Рижской, Прудной, Гражданской, Ухтомского, Манежной, Пограничной, Тимирязева, Муравьева, Декабристов, Угольной, Лаврино, Сотово, Липецкой, Хатлурина, Луговой, а также на проезде Манежном, проспектах Гагарина и Октябрьском.

В настоящее время подрядная организация МУП «ДСУ» производит установку соответствующих дорожных знаков.