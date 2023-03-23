Недостающие знаки оборудуют на дорогах в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Администрация города заказала установку недостающих знаков над проезжей частью автомобильных дорог. Стоимость контракта составляет 3 млн 929 тысяч 765 рублей. Работы должны выполнить до 1 июня. Подрядчика определят 31 марта. Источник финансирования - местный бюджет Пскова.
Работы по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети города Пскова выполняются в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Объем работ:
- на перекрестке улиц Чудской с Леона Поземского установят шесть дорожных знаков «Пешеходный переход»;
- на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской - 15 дорожных знаков «Направление движения по полосам», шесть дорожных знаков «Стоп – линия»;
- на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной - 20 дорожных знаков «Направление движения по полосам», 10 дорожных знаков «Стоп – линия»;
- на перекрестке улиц Юбилейной и Народной - 24 дорожных знаков «Направление движения по полосам»; девять дорожных знаков «Стоп – линия».
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?