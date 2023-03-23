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Недостающие знаки оборудуют на дорогах в Пскове

Недостающие знаки оборудуют на дорогах в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Администрация города заказала установку недостающих знаков над проезжей частью автомобильных дорог. Стоимость контракта составляет 3 млн 929 тысяч 765 рублей. Работы должны выполнить до 1 июня. Подрядчика определят 31 марта. Источник финансирования - местный бюджет Пскова.

Работы по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети города Пскова выполняются в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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