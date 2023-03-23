Три экипажа уже подали заявки для участия в ралли «Голубые озера - 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Псковской области
На данный момент заявки для участия в соревновании подали:
Трасса соревнования будет проходить по дорогам Пустошкинского района. Общая протяженность - 197,61 км, из них 81,75 км составляют скоростные участки.
На 15 апреля запланировано обследование трассы соревнования службой безопасности федерации автомобильного спорта Псковской области совместно с сотрудниками МО МВД России «Себежский» для определения необходимого количества сил и служб, необходимых для безопасного проведения ралли.
7-й этап Кубка России, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые Озера-2023» проводится 26-30 апреля на территории Пустошкинского района на основании распоряжения губернатора Псковской области №37-РГ от 2 марта 2023 года.
Схему трассы, график перекрытия дорог можно посмотреть на сайте.