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Три экипажа уже подали заявки для участия в ралли «Голубые озера - 2023»

Три экипажа уже подали заявки для участия в ралли «Голубые озера - 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Псковской области

На данный момент заявки для участия в соревновании подали:

экипаж из Республики Карелия (Петрозаводск) в составе Ильи Акимова и Александра Басманова на автомобиле Honda Civic;

экипаж из Санкт-Петербурга в составе Сергея Барабохина и Даны Щемель на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO IX;

экипаж из Москвы в составе Алексея Панченкова и Кирилла Горбачева на автомобиле Citroеn C2R2.

Трасса соревнования будет проходить по дорогам Пустошкинского района. Общая протяженность - 197,61 км, из них 81,75 км составляют скоростные участки.

На 15 апреля запланировано обследование трассы соревнования службой безопасности федерации автомобильного спорта Псковской области совместно с сотрудниками МО МВД России «Себежский» для определения необходимого количества сил и служб, необходимых для безопасного проведения ралли.

7-й этап Кубка России, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые Озера-2023» проводится 26-30 апреля на территории Пустошкинского района на основании распоряжения губернатора Псковской области №37-РГ от 2 марта 2023 года.

Схему трассы, график перекрытия дорог можно посмотреть на сайте.