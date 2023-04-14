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Порхович в очередной раз попался полицейским нетрезвым за рулем

Нетрезвого водителя, которого ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановила полиция в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Новгород – Псков вечером 13 апреля полицейские остановили для проверки автомобиль Renault. Выяснилось, что им управлял житель Порхова, мужчина 1975 года рождения, в нетрезвом виде. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге, порой, достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулем может совершить аварию. При этом среди пострадавших, кроме него самого, могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям», - добавили в полиции.