АвтоМир / За рулём

Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове

Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Ольги Федоровой на территорию округа №7 сегодня, 4 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

АЗС расположится рядом с перекрестком улиц Юбилейной и Генерала Маргелова, въезд на нее будет осуществляться с улицы Юбилейной, выезд - на улицу Генерала Маргелова.

Место выезда с будущей заправки

«Это частная собственность, заправки здесь не было 6 лет, но теперь появился инвестор, который построит новую заправку. Это земля

Минобороны, вопрос о строительстве здесь заправки решался напрямую, не через администрацию Пскова и не через правительство Псковской области», - отметил Борис Елкин.

По словам градоначальника, автозаправочную станцию недавно начали строить. Позже инвестор займется благоустройством прилегающей территории. В частности, планируется сделать освещение на улице Генерала Маргелова.