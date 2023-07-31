←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / За рулём 31.07.2023 09:552 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения 01.08.2023 12:480 Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ 01.08.2023 09:300 Размер утилизационного сбора на автомобили увеличили в России с 1 августа 31.07.2023 09:552 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения 30.07.2023 10:170 За сутки на псковских дорогах остановили 13 пьяных водителей 27.07.2023 21:490 Какие нарушения велосипедистов чаще всего приводят к ДТП, рассказали псковичам
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ

01.08.2023 12:48|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль скорости и музыки Garage Fest состоится на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет при участии ВТБ 5 и 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВТБ. 

В рамках фестиваля подготовлена насыщенная программа: 4-часовая автогонка на выносливость REC Игора Драйв, лектории, соревнования по дрифту, презентации «формульных болидов», выставки редких автомобилей и концертная программа.

«Уже второй год Garage Fest проходит при поддержке ВТБ. Для нас участие в подобных проектах – возможность формировать и сохранять наследие страны: поддерживать  работу уникальных спортивных объектов и развивать зрелищные виды спорта»,  – сказал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов. 

В первый день фестиваля зрителей ждет 4-часовая автогонка на выносливость. В ней примут участие автомобили разных классов: от мощных спорт прототипов и суперкаров категории GT до демократичных автомобилей национальных классов. Отличительная особенность этих соревнований – длинная дистанция, смены пилотов и дозаправки по ходу заезда. 

Как и в прошлом году, на фестивале для посетителей будет открыта специальная тематическая зона «Автокультура». В этом году она включит в себя более ста экспонатов. Специально для любителей редких автомобилей организаторы подготовят машины из частных коллекций, музейных складов и реставрационных мастерских. Гости смогут увидеть гоночные автомобили и познакомиться с редкими эффектными спорткарами. Часть из них можно будет увидеть в действии на специальном заезде-параде. Дополнительно в выставочном пространстве будут организованы лекции и дискуссии.

Особая часть фестиваля Garage Fest – 4 этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe. В нем примут участие молодые перспективные спортсмены и признанные фавориты российского дрифта, победители национальных и международных соревнований.

На фестивале будет открыто специальное пространство Art.sport.vtb. Его задача – продемонстрировать единение спорта, изобразительного искусства и музыки. На площадке ВТБ пройдет мастер-класс по росписи гоночного автомобиля от современного стрит-арт художника Александра Тито. В субботу он проведет лекцию на тему Art Cars – культурная миссия в автомобильном спорте, которая будет транслироваться в онлайн Лектории банка ВТБ. В воскресенье участники фестиваля услышат игру музыкантов Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под патронажем Банка. Специально для Garage Fest оркестр исполнит вдохновляющие мировые хиты.

В рамках концертной программы фестиваля участники увидят выступления звезд российской эстрады. В первый день фестиваля на сцену выйдут Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а 6 августа зрители услышат хиты Мари Краймбрери.

Площадка для проведения фестиваля – автодром «Игора Драйв» – уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На его территории расположены более 10 трасс и площадок для авто- и мотоспорта, а также комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Автодром является также центром активного досуга для широкой аудитории.

Категория 16+

Теги: #санкт-петербург #ВТБ #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8267 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
01.08.2023, 13:420 Участок улицы Ипподромной в Пскове планируют открыть для автомобилей 21 августа 01.08.2023, 12:480 Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ 01.08.2023, 10:300 Насмерть сбившего пенсионерку в Новосокольническом районе водителя нашли 01.08.2023, 10:061 Бордюр укладывают на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО
01.08.2023, 09:300 Размер утилизационного сбора на автомобили увеличили в России с 1 августа 01.08.2023, 07:350 Участок дороги в Пыталовском районе приняли в эксплуатацию после ремонта 31.07.2023, 22:470 Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове 31.07.2023, 20:350 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО
31.07.2023, 20:070 Начальник Псковской дистанции пути получил штраф за разбитые переезды 31.07.2023, 19:130 Скорость движения транспорта на день ограничат на участке трассы Р-23 31.07.2023, 17:340 Автобусный маршрут №3 продлили в Пскове 31.07.2023, 17:140 Движение транспорта ограничили на участке улицы Коммунальной в Пскове
31.07.2023, 14:030 Более 50 нетрезвых водителей остановили в Псковской области за неделю 31.07.2023, 13:471 «АвтоВАЗ» нарастит объем производства самых бюджетных модификаций Lada 31.07.2023, 12:062 Виновника смертельного ДТП продолжают искать в Новосокольническом районе 31.07.2023, 10:150 Opel и Kia не разъехались на Завеличье. ФОТО
31.07.2023, 10:041 Тротуар оборудуют у двух домов на улице Юбилейной в Пскове 31.07.2023, 09:552 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения 30.07.2023, 18:102 Сбившего в парке девушку электросамокатчика продолжают искать в Пскове 30.07.2023, 16:100 Volkswagen и Kia столкнулись на улице Советской Армии в Пскове
30.07.2023, 15:371 ДТП мешает движению автомобилей на улице Юбилейной в Пскове 30.07.2023, 12:151 Правила проезда турбокруга псковичам объясняли в ручном режиме 30.07.2023, 10:170 За сутки на псковских дорогах остановили 13 пьяных водителей 29.07.2023, 21:400 Правила поведения на месте ДТП напомнили псковским водителям
29.07.2023, 19:130 Опочецкие подростки проезжают висячий мост на мотоциклах. ВИДЕО 29.07.2023, 14:550 Нетрезвого великолучанина на скутере остановили полицейские 29.07.2023, 11:400 Новый асфальт укладывают на дороге Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе 28.07.2023, 19:510 Проверять исправность тормоза перед началом движения призвали псковских велосипедистов
28.07.2023, 19:270 Водитель Renault попал в реанимацию в результате ДТП в Великолукском районе 28.07.2023, 17:000 Большое автошоу состоится в псковском «Акваполисе» 28.07.2023, 16:560 Полыхающий автомобиль на улице Яна Фабрициуса в Пскове сняли на видео 28.07.2023, 16:500 Из-за съемок сериала в Пскове ограничат движение транспорта
28.07.2023, 15:152 Разметку второго турбоперекрестка начали наносить в Пскове 28.07.2023, 11:270 Дорожники призвали водителей большегрузов в Пскове накрывать кузов 28.07.2023, 10:300 Мост через реку Шелонь в Дедовичском районе капитально отремонтировали по нацпроекту 28.07.2023, 10:200 Два автомобиля горели в Пскове за сутки
28.07.2023, 10:100 Три необоснованных жалобы подали на закупку по капремонту четырех псковских улиц 27.07.2023, 21:490 Какие нарушения велосипедистов чаще всего приводят к ДТП, рассказали псковичам 27.07.2023, 19:200 Суд обязал власти сделать освещение на дороге в великолукской деревне Астратово 27.07.2023, 19:110 Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85%
27.07.2023, 19:000 Новые отечественные автомобили в России дорожают быстрее иномарок 27.07.2023, 18:150 Сообщать в ГИБДД о пьяных водителях призвали псковичей 27.07.2023, 16:410 Подрядчик из Петербурга отремонтирует Красноармейскую набережную в Пскове 27.07.2023, 13:410 За проект обновления привокзальной площади в Пскове готовы заплатить свыше 6 млн рублей
27.07.2023, 08:450 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе 26.07.2023, 22:370 Неизвестный сбил пенсионерку в Новосольническом районе, она скончалась в больнице 26.07.2023, 21:552 В Палкино введут прекращение движения автомобилей в связи с празднованием освобождения района 26.07.2023, 21:220 Правительство России одобрило соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов
26.07.2023, 20:400 Россияне установили рекорд по расходам на новые автомобили в июне 26.07.2023, 17:230 Компенсацию по полису ОСАГО автовладельцы теперь смогут получить онлайн 26.07.2023, 17:053 Дорожную технику на 300 млн рублей закупят для районов Псковской области 26.07.2023, 11:540 Почти 200 зон дорожного сервиса создадут в России для развития автотуризма
26.07.2023, 10:301 Два легковых автомобиля столкнулись на ближнем Запсковье 26.07.2023, 07:190 Движение по мосту через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе 25.07.2023, 21:304 Современный автозаправочный комплекс нового формата открыли в Пскове 25.07.2023, 20:312 Электросамокатчика сбили в Летнем саду в Пскове. ВИДЕО
25.07.2023, 20:200 Сотрудницу «Псковпассажиравтотранса» более чем с 30-летним стажем наградили за труд 25.07.2023, 18:050 Двух нетрезвых водителей в Псковской области остановили полицейские за сутки  25.07.2023, 17:581 Вынесен приговор насмерть сбившему велосипедистку жителю Красногородска 25.07.2023, 17:350 ВТБ и «Открытие Авто»: Каждый второй россиянин при покупке машины готов воспользоваться госпрограммой
25.07.2023, 12:450 Маршрут общественного транспорта изменится в Великих Луках с 31 июля 25.07.2023, 12:160 Водитель электросамоката скрылся после наезда на девушку в Пскове 25.07.2023, 07:384 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023, 20:360 На улицах Спартака, Торфяной и Дновской в Пскове готовятся к укладке асфальта
24.07.2023, 20:200 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 Петербург - Псков 24.07.2023, 17:490 Два легковых автомобиля столкнулись на Запсковье 24.07.2023, 16:520 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы. ВИДЕО 24.07.2023, 16:470 Подросток на велосипеде влетел в автомобиль в Опочке и попал в больницу
24.07.2023, 15:030 Нетрезвого водителя остановили в Порхове 24.07.2023, 12:550 Пьяный водитель съехал с дороги в Пскове 24.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 24.07.2023, 10:270 Свыше 40 нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции на псковских дорогах за неделю
23.07.2023, 20:020 Продажи новых электромобилей в России выросли на 244% 23.07.2023, 16:480 Велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Куньинском районе 23.07.2023, 15:200 Россияне в три раза чаще стали обращаться к перегонщикам автомобилей 23.07.2023, 14:120 Водитель пострадал после съезда в кювет в Великолукском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.