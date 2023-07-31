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Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ

Фестиваль скорости и музыки Garage Fest состоится на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет при участии ВТБ 5 и 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВТБ.

В рамках фестиваля подготовлена насыщенная программа: 4-часовая автогонка на выносливость REC Игора Драйв, лектории, соревнования по дрифту, презентации «формульных болидов», выставки редких автомобилей и концертная программа.

«Уже второй год Garage Fest проходит при поддержке ВТБ. Для нас участие в подобных проектах – возможность формировать и сохранять наследие страны: поддерживать работу уникальных спортивных объектов и развивать зрелищные виды спорта», – сказал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

В первый день фестиваля зрителей ждет 4-часовая автогонка на выносливость. В ней примут участие автомобили разных классов: от мощных спорт прототипов и суперкаров категории GT до демократичных автомобилей национальных классов. Отличительная особенность этих соревнований – длинная дистанция, смены пилотов и дозаправки по ходу заезда.

Как и в прошлом году, на фестивале для посетителей будет открыта специальная тематическая зона «Автокультура». В этом году она включит в себя более ста экспонатов. Специально для любителей редких автомобилей организаторы подготовят машины из частных коллекций, музейных складов и реставрационных мастерских. Гости смогут увидеть гоночные автомобили и познакомиться с редкими эффектными спорткарами. Часть из них можно будет увидеть в действии на специальном заезде-параде. Дополнительно в выставочном пространстве будут организованы лекции и дискуссии.

Особая часть фестиваля Garage Fest – 4 этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe. В нем примут участие молодые перспективные спортсмены и признанные фавориты российского дрифта, победители национальных и международных соревнований.

На фестивале будет открыто специальное пространство Art.sport.vtb. Его задача – продемонстрировать единение спорта, изобразительного искусства и музыки. На площадке ВТБ пройдет мастер-класс по росписи гоночного автомобиля от современного стрит-арт художника Александра Тито. В субботу он проведет лекцию на тему Art Cars – культурная миссия в автомобильном спорте, которая будет транслироваться в онлайн Лектории банка ВТБ. В воскресенье участники фестиваля услышат игру музыкантов Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под патронажем Банка. Специально для Garage Fest оркестр исполнит вдохновляющие мировые хиты.

В рамках концертной программы фестиваля участники увидят выступления звезд российской эстрады. В первый день фестиваля на сцену выйдут Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а 6 августа зрители услышат хиты Мари Краймбрери.

Площадка для проведения фестиваля – автодром «Игора Драйв» – уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На его территории расположены более 10 трасс и площадок для авто- и мотоспорта, а также комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Автодром является также центром активного досуга для широкой аудитории.

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