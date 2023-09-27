АвтоМир / За рулём

Требования к легковому такси утвердили в Псковской области

Требования, предъявляемые к легковому такси, перевозчику легковым такси, водителю легкового такси и службе заказа легкового такси утвердили в Псковской области. Соответствующий приказ регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Фото: pixabay

Легковое такси должно быть оформлено в соответствии со следующими требованиями:

иметь на кузове (на боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;

иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;

не размещать информацию о маршруте перевозки, начальном и (или) конечном пунктах перевозки, о стоимости такой перевозки.

В салоне легкового такси должна быть размещена информация, содержащая следующие сведения:

государственный регистрационный номер транспортного средства;

наименование перевозчика;

номер записи в региональном реестре перевозчиков легковым такси;

сведения о предоставлении перевозчику разрешения и сроке его действия ;

абонентский телефонный номер перевозчика для приема жалоб и предложений;

фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя легкового такси;

абонентский телефонный номер уполномоченного органа в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Псковской области - комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области: 8 (8112) 66-45-88.

В салоне легкового такси должна находиться информация о действующих тарифах, в том числе о тарифах на единицу пробега транспортного средства и (или) единицу времени пользования транспортным средством, а также правила их применения при определении платы за перевозку.

Водители легкового такси должны иметь право на управление транспортными средствами категории «B» в течение трех и более лет, у них должны отсутствовать медицинские противопоказания, также обязательным условием является заключение трудового договора с перевозчиком или наличие ИП. Подробнее со всеми требованиями можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября.