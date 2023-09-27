Требования к легковому такси утвердили в Псковской области

Требования, предъявляемые к легковому такси, перевозчику легковым такси, водителю легкового такси и службе заказа легкового такси утвердили в Псковской области. Соответствующий приказ регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
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Легковое такси должно быть оформлено в соответствии со следующими требованиями:
В салоне легкового такси должна быть размещена информация, содержащая следующие сведения:
В салоне легкового такси должна находиться информация о действующих тарифах, в том числе о тарифах на единицу пробега транспортного средства и (или) единицу времени пользования транспортным средством, а также правила их применения при определении платы за перевозку.
Водители легкового такси должны иметь право на управление транспортными средствами категории «B» в течение трех и более лет, у них должны отсутствовать медицинские противопоказания, также обязательным условием является заключение трудового договора с перевозчиком или наличие ИП. Подробнее со всеми требованиями можно ознакомиться по ссылке.
Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября.