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Новая схема движения транспорта начала действовать на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове

Новая схема движения транспорта начала действовать на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Теперь здесь полноценный крестообразный регулируемый перекресток. Режим работы светофора будем регулировать, учитывая дорожную обстановку. А пока будьте предельно внимательны на этом участке!» – рассказал борис Елкин.

Он уточнил, что работы на улице Алмазной продолжаются, в течение недели планируют полностью открыть движение.