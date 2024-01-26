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Куда следует перенести зарядную станцию для электромобилей с улицы Пушкина, рассказал Дмитрий Месхиев

Зарядную станцию для электромобилей, которая стоит на улице Пушкина в Пскове, следовало бы расположить на автостоянке у площади Ленина. Такое мнение озвучил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Честно скажу, тоже считаю, что такая большая заправка в историческом месте, историческом центре города, рядом с пешеходным переходом и прогулочной зоной, поставленная с нарушением правил ПДД — это просто бельмо на глазу. Конечно же я против. Это портит не только вид театра — портит центр города. При том, что электромобилей в Пскове штуки три, наверное», - сказал он.

По мнению Дмитрия Месхиева, автостоянка у площади Ленина больше подходит для установки зарядной станции.

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«Надо было ставить этот комплекс на автостоянке у площади Ленина, там ему самое место. И я в своей жизни видел много зарядных устройств для электромобилей, но таких больших не встречал. Поставили бы у театра маленькое — было бы еще полбеды. Надеюсь, все же на разум городских властей, что они со временем поменяют место, тем более, рано или поздно, кто-нибудь обратит внимание, что эта заправка поставлена с нарушениями правил», - заключил он.