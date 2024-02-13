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Денис Иванов: Комплекс для фиксации незаконной парковки в зеленой зоне появится в Пскове

Комплекс для фиксации незаконной парковки в зеленой зоне появится в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, комментируя итоги очередной 19-й сессии гордумы, которая прошла 16 февраля.

«Мы внесли изменения в бюджет на 2024 год. В бюджете из интересных вещей — с этого года у нас в городе появится автоматический комплекс, который будет следить за неправильной парковкой в зеленых зонах, а это штраф 3,5 тысячи рублей с каждого, причем вы не сэкономите, если будете быстрее оплачивать — у нас есть скидка 50% на штрафы, если оплатить их в течение 20 дней с даты постановления, так вот эти штрафы не подлежат скидке», - сказал Денис Иванов.

Депутат отметил, что вопрос обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике. Денис Иванов внес предложение не штрафовать водителей, которые паркуются в зеленой зоне в неблагоустроенных дворах.

«Ситуация такая, что некоторые дворы не благоустроены, парковки не расширены — а мы что, будем людей штрафовать? Это неправильно», - отметил Денис Иванов.

Он напомнил, что также на сессии депутаты согласовали награждение директора Псковского педагогического комплекса, депутата Псковской городской Думы Любови Николаевой медалью «За заслуги перед Псковом» и назначили Марину Борисенкову на пост председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы.

«В обоих случаях все заслуженно, решения приняты единогласно», - подчеркнул депутат.