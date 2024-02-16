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Общество

Новый глава соцкомитета, медаль директору ППК и приватизация аптеки

16.02.2024 14:53|ПсковКомментариев: 0

Первая в 2024 году сессия Псковской городской Думы состоялась сегодня, 16 февраля. На очередной 19-й сессии присутствовали 22 депутата из 24, основной проект повестки дня сессии включал девять вопросов, четыре пункта в него внесли дополнительно.

Депутатам предстояло избрать нового главу комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, согласовать награждение директора Псковского педагогического комплекса Любови Николаевой медалью «За заслуги перед Псковом», внести изменения в бюджет города на 2024 год, установить границы трех территориальных общественных самоуправлений, рассмотреть два протеста прокурора и другие актуальные вопросы. Подробнее о сессии депутатов и принятых на ней решениях — в репортаже журналиста Псковской Ленты Новостей.

 

Ротация в соцкомитете

Первые два вопроса повестки дня сессии касались кадровых изменений в комитете по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Ранее комитет возглавляла управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова («Единая Россия»), однако 13 декабря она подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата городской Думы и перешла на работу в региональный парламент, заняв там место Олега Грицаева. 25 декабря Наталья Мельникова получила удостоверение депутата областного Собрания, в региональном парламенте ее включили в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Наталью Мельникову исключили из социального комитета Псковской городской Думы и далее на сегодняшней сессии депутатам предстояло избрать нового главу комитета. Как рассказал председатель гордумы Александр Гончаренко, поступило только одно заявление от депутата, который предложил свою кандидатуру на пост председателя комитета, это заявление от депутата по единому городскому округу Марины Борисенковой («Единая Россия»). На сессии вопросов к кандидату у коллег не возникло, в бюллетень для тайного голосования включили только одну фамилию. В результате кандидатуру Марины Борисенковой депутаты поддержали единогласно.

Ранее Марина Борисенкова входила в состав комитета. Пост заместителя председателя как и раньше занимает директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева («Единая Россия»).

Медаль директору ППК

Затем депутатам предстояло согласовать награждение медалью «За заслуги перед Псковом» директора ППК, депутата Любови Николаевой («Единая Россия»). В ходатайстве, подписанном главой Пскова Борисом Елкиным, указаны основания: «за большой вклад в развитие системы образования города и многолетний добросовестный труд».

Вопросов и выступлений по этому поводу не последовало. Депутаты провели тайное голосование и в итоге поддержали предложение наградить Любовь Николаеву медалью «За заслуги перед Псковом» единогласно.

Педагогический стаж Любови Николаевой составляет 44 года, с 1998 года она руководит Псковским педагогическим комплексом. За это время ППК стал социально значимым для региона центром, в 2020-2023 годах он вошел в число лучших школ России по количеству выпускников, поступающих в ведущие вузы.

Любовь Николаева - отличник народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации. С 2007 года по настоящее время она является депутатом Псковской городской Думы.

«Николаева Любовь Алексеевна — уважаемый человек в городе Пскове. Заканчивается уже второй десяток лет, как Любовь Алексеевна является депутатом большого округа. Некогда он был новостройкой, теперь он разросся, и руководить таким округом — это отдельная сложность и отдельная честь. И избиратели этого округа с уважением и благодарностью относятся к Любови Алексеевне. Кроме того, Любовь Алексеевна — руководитель выдающегося учреждения образования в нашем городе Псковского педагогического комплекса, и очень многие ее знают именно в таком качестве. Выпускники ППК более чем за четверть века уже являются частью и достоинством нашего города и нашей страны. Это в буквальном смысле инновационное учреждение, здесь есть и коррекционные, и инновационные классы, совершенно разные профили, которые учитывают различные возможности наших детей. Любовь Алексеевна руководит замечательным коллективом, это выдающиеся педагоги, которые вносят большой вклад в развитие образования города Пскова. Так что медаль "За заслуги перед Псковом" — достойная награда для руководителя такого образовательного учреждения и такого большого округа — округа №10», - прокомментировала награждение в беседе с ПЛН заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова.

 

Бюджет вырос на 100 млн рублей

Традиционно на сессии депутаты внесли изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как рассказала заместитель главы администрации Пскова, начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, доходы и расходы бюджета города Пскова на 2024 год увеличены на сумму 104,6 млн рублей.

Деньги предусмотрены, в частности, на строительство школы на 525 мест на улице Киселева, на приобретение светодиодных шаров и гирлянд для проведения новогодних праздников, на благоустройство зеленой зоны на площади Героев-Десантников, городскому молодежному центру на спортивные мероприятия, на парк 300-летия прокуратуры и на другие цели.

Изменения в бюджет все присутствующие депутаты поддержали единогласно.

Положение о Совете стратегического развития Пскова

На сессии депутатам также предстояло признать утратившим силу решение Псковской городской Думы от 30 мая 2012 года №132 «Об утверждении Положения о Совете стратегического развития города Пскова и его состава».

Проект вынесли на рассмотрение, поскольку 27 мая 2022 года депутаты внесли изменения в устав города, в соответствии с которыми городская Дума больше не обладает полномочиями по утверждению положений о постоянно действующих комиссий при городской администрации города и их составов, эти полномочия перешли от городской Думы к администрации.

«То есть депутатов в совете стратегического развития города Пскова больше не будет? Или будут? Или просто администрация самостоятельно теперь будет принимать все решения?» - задал уточняющие вопросы депутат Денис Иванов («Единая Россия»).

Тамара Винт в ответ пояснила, что депутаты как и прежде будут входить в состав совета.

Решение гордумы признали утратившим силу единогласно.

Прибавление в ряде ТОСов

На очередной 19-й сессии депутаты в очередной раз согласовали установление границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления. На этот раз в городе появились три новых ТОСа:

  • «Улица Текстильная, 2»,
  • «Комфортный дом»,
  • «Учхоз».

Как ранее сообщал глава Пскова Борис Елкин, в ближайшее время стартует городской конкурс проектов ТОС, общая сумма грантов в нем увеличена с 5 до 10 млн рублей. Прием заявок на областной конкурс проектов ТОС заканчивается сегодня, 16 февраля.

Приватизация аптеки №2

Дополнительно в повестку дня сессии внесли вопрос о дополнили плана приватизации муниципального имущества Пскова на 2024 год муниципальным предприятием «Центральная городская аптека №2».

Как ранее пояснил глава Пскова Борис Елкин, речь идёт об исполнении федерального закона, согласно которому к 2025 году все муниципальные предприятия, действующие на конкурентных товарных рынках, должны быть ликвидированы либо реорганизованы.

В случае с аптекой №2 предприятие будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Причем единственным учредителем будет администрация города Пскова.

Подобная реорганизация ждёт и другие псковские муниципальные предприятия. Исключение составят предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения. Для Пскова – это «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети».

«Вопрос стоит так: или мы аптеку вообще ликвидируем, или сделаем ООО со 100% муниципальным участием», - подытожил на сессии Борис Елкин.

Депутат Татьяна Пасман («Яблоко») напомнила, что аптека на сегодняшний день не только ведет коммерческую деятельность, но и несет социальные функции. В частности, это одна из двух аптек, которые открыты круглосуточно.

«Все то же самое останется. Меняется только форма управления из муниципального предприятия в ООО, все социальные функции сохраняются», - ответил Борис Елкин.

Депутат Александр Баев (КПРФ) отметил, что он всецело поддерживает приватизацию муниципальной аптеки. «Это как раз показывает, как могут наши помещения работать и как это должно быть. И надеюсь, что аптека останется муниципальной в полном смысле этого слова, и ценовая политика будет соответствовать», - высказал пожелание Александр Баев.

Глава Пскова в ответ заметил, что ценовая политика зависит, в частности, от поставщиков, и извлечение прибыли остается одним из приоритетов юридического лица, а аптека должна балансировать между банкротством и работой не в ущерб гражданам.

Бюджетные кредиты

Депутаты также рассмотрели вопрос о привлечении бюджетных кредитов администрацией Пскова в 2024 году. Как пояснила Тамара Винт, администрация города просит разрешить привлекать бюджетные кредиты, деньги будет выделять управление Федерального казначейства по Псковской области, лимит для города Пскова установлен на уровне 100 млн рублей, плата за пользование бюджетными кредитом составит 0,1% годовых. 

Кроме того, депутаты сегодня привели в соответствие с законодательством правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» и рассмотрели два протеста прокурора — на решение гордумы №321 от 22 декабря 2023 года «О внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 30 июня 2023 года №243 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Псков», аннулирования таких разрешений и выдачи предписаний о демонтаже рекламных конструкций», а также на Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы от 24 декабря 2021 года №1796.

Первая сессия гордумы в этом году прошла в рабочей атмосфере, депутаты снова показали единодушие в принятии решений, а городская администрация — включенность в процесс и готовность ответить на любые вопросы депутатского корпуса.

Ксения Иванова

Теги: #регион60 #Гордума #псков #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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