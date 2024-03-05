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Больше 1500 фур ожидают въезда в Псковскую область на границе с Латвией

По состоянию на 6:00 7 марта 1550 грузовых автомобилей стоят в очереди на въезд в РФ на российско-латвийском участке границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

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Напомним, что 4 марта очередь составляла более 900 машин со стороны пункта пропуска Терехово и свыше 500 транспортных средств из Гребнево.

Данная ситуация стала следствием изменения логистических потоков в результате принятого правительством Литвы решения закрыть в одностороннем порядке с 1 марта этого года два пункта пропуска на литовско-белорусской границе – Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка).