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АвтоМир / За рулём

В России могут отключить до 70% дорожных камер

15.03.2024 07:37|ПсковКомментариев: 1

О приближении к дорожной камере водителей должен предупреждать специальный знак или информационный щит, а сами приборы не могут располагаться ближе чем за километр друг от друга в черте населенных пунктов и не ближе пяти километров за городом. Кроме того, дорожные камеры должны соответствовать требованиям ГОСТа. Такие положения содержит обновленный проект постановления правительства о средствах фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

 Если документ примут, большую часть работающих сейчас дорожных камер придется убрать как не соответствующих требованиям, рассказали «Парламентской газете» эксперты.

С 1 сентября 2024 года все дорожные камеры в России должны устанавливаться и работать по единым правилам, такой закон приняли в прошлом году. Кабмин по нему обязан утвердить правила размещения средств фиксации ПДД, но пока ни один из разработанных проектов постановления не был подписан. Очередную предложенную Минтрансом версию представили рабочей группе в сфере безопасности дорожного движения при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Дорожные камеры могут быть стационарными, передвижными и мобильными. Первые устанавливают в определенных местах, например на специальных опорах вдоль дорог надолго. Вторые — это так называемые треноги или автомобили с оборудованием на крыше или в грузовом отсеке, которые стоят на месте. Их следует убирать, как только прошла необходимость контроля, например завершен ремонт дороги. Мобильные камеры используют патрульные экипажи, чтобы фиксировать нарушения в потоке машин.

Камеры можно размещать только на дорогах с выделенной полосой, на аварийно-опасных участках и в местах проведения работ, на перекрестках с высокой аварийностью, на пешеходных переходах, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, а также там, где запрещена стоянка авто. Кроме того, приборы можно размещать «в местах, определяемых при осуществлении контроля в области безопасности дорожного движения», следует из проекта.

О приближении к камере должен информировать специальный дорожный знак или информационный щит, который следует размещать за 150-300 метров за городом и не меньше чем за 100 метров в границах населенных пунктов. Комплексы, которые фиксируют превышение скорости, можно размещать не ближе одного километра друг от друга в городах и не ближе пяти километров вне населенных пунктов. Это требование не действует на участках с высокой аварийностью.

Средства фотовидеофиксации должны передавать информацию в МВД и в его региональный орган. Правоохранители будут составлять карту размещения дорожных камер и публиковать ее в интернете не позднее, чем за двадцать дней до начала работы комплекса.

Проект постановления кабмина делает обязательным соблюдение требований ГОСТа к дорожным камерам, а вот необходимость учитывать требования динамических информационных табло из документа убрали. Предыдущая версия обязывала водителей снижать скорость, если об этом предупреждал монитор на трассе при дожде, тумане, гололедице.

ГОСТ Р 57144 устанавливает довольно жесткие требования к камерам, например, относительно погрешности измерений или состава фото- и видеоматериалов для доказательной базы, рассказал эксперт по средствам видеофиксации Григорий Шухман. Из регионов, по его словам, уже поступают сообщения, что многие дорожные камеры там старые и не соответствуют строгим требованиям. Кроме того, повсеместно сегодня не соблюдают требование о частоте размещения комплексов фиксации нарушений. «В Москве, например, камеры расположены чаще, чем через один километр друг от друга, что противоречит новым требованиям», — отметил Шухман.

Проведение ревизии всех камер в стране позволит совершенно безболезненно с точки зрения безопасности убрать с дорог практически 70 процентов комплексов фото- и видеофиксации, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Особенно это касается передвижных устройств, отметил он, добавив, что к обслуживанию камер нельзя допускать коммерческие структуры. «Это средство обеспечения безопасности, а не зарабатывания денег», — заключил депутат.

Эксперты рабочей группы в сфере безопасности дорожного движения проект постановления не поддержали, следует из находящихся в распоряжении редакции заключений. Целый ряд поправок предложил сопредседатель рабочей группы, член президиума Координационного совета по организации дорожного движения Евгений Литвин. Он, в частности, указал на необходимость скорректировать термин «мобильные средства фиксации», уточнить размещение стационарных камер на опорах и других конструкциях, изначально для этого не предназначенных, установить ответственных за ведение реестра дорожных камер и другое. «С учетом указанных замечаний и дополнений считаю невозможным согласование проекта постановления», — указал Литвин.

Камеры разрешили устанавливать на пешеходных переходах, но места размещения информационных знаков предназначены только для водителей, в то время как пешеход — участник дорожного движения, и для его безопасности имеются средства фотовидеофиксации и контроля правил перехода дороги пешеходом, отметил в экспертном заключении председатель Союза пешеходов Владимир Соколов. А специалист дорожного дивизиона ОНФ Михаил Мезенцев предложил ряд изменений в типовую форму соглашения между МВД и владельцем дороги о передаче камер.

Дискуссия между экспертами, представителями индустрии и органами власти продолжается, точка в ней еще не поставлена, рассказал директор центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. «Если не удастся прийти к компромиссу, проект будет рассматривать и утверждать правительственная комиссия», — сообщил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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