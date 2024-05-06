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Сотни мотоциклистов выехали на дороги Пскова в честь старта очередного мотосезона

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня обеспечивали безопасность дорожного движения в период проезда мотоколонны по центральным улицам областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, 11 мая в регионе дан официальный старт мотосезону-2024.

Кроме того, сегодня отмечает 50-летний юбилей Дмитрий Иванов - основатель клуба «Позитивная механика», организатор мотоджимханы в Пскове. В честь праздничной даты и в знак благодарности за плодотворное сотрудничество сотрудники Госавтоинспекции региона вручили Дмитрию Благодарность за подписью начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции А.В. Овсянникова.

Этот сезон для мотосообщества региона также стал юбилейным: основатели традиции открывать период двухколесного транспорта проездом по городу - клуб «Позитивная механика» в этом году отмечает 25 лет со дня создания.

С флагами, под рев моторов и звук клаксонов, под приветствия горожан колонна проехала от горы Соколиха до Крестов.