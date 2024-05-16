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В центре Пскова популярное место парковки стало пешеходной дорожкой

В центре Пскова популярное место парковки теперь обозначено дорожным знаком «Пешеходная дорожка». Об этом сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

«От Бастионной? 9 в сторону Октябрьского (вдоль 47 школы) пешеходную зону сделали», - сообщил автор фото.

Добавим, решение об установке дорожного знака 4.5.1 «Пешеходная дорожка» принято 7 мая на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения Пскова в связи с обращением директора средней общеобразовательной школы № 47 в администрацию города Пскова.