Происшествия

Жительницу Псковской области отправили под стражу по обвинению в убийстве сожителя и его любовницы

Жительницу поселка Бежаницы 1982 года рождения отправили под стражу по обвинению в убийстве сожителя и его любовницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту жительства, в компании своего сожителя 1972 года рождения и их общей знакомой 1989 года рождения распивала спиртные напитки. Во время застолья женщина вышла из дома на улицу на некоторое время. Вернувшись, она застала своего сожителя и их общую знакомую, вступающими в половую связь. После на почве ревности женщина взяла кухонный нож и ударила им мужчину и женщину. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия, сообщало региональное следственное управление СК России.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, женщина свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и дала показания по существу предъявленного обвинения.

Бежаницкий районный суд рассмотрел ходатайство и.о. руководителя Бежаницкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Суд удовлетворил ходатайство, избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля 2024 года включительно.