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Нетрезвого водителя ВАЗа остановили полицейские в Пскове

Нетрезвого водителя остановили полицейские в Пскове 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 17.00 у дома по улице Линейной полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ-2112. Выяснилось, что автомобилем управлял 49-летний пскович, находившийся в нетрезвом состоянии. Ранее мужчину уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять должный контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. В результате малейшая оплошность на дороге, допущенная водителем в таком состоянии, может стоить кому-то жизни!» - напомнили в полиции.