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В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов

Объем обслуживания китайских автомобилей за пять месяцев этого года вырос на 32%, поэтому специалисты уже могут оценивать их более предметно, рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам, доля китайского автопрома пока незначительна в общей массе – всего 3,1%. Большая часть их «свежая», возрастом до четырех лет. При этом стало заметно меньше автомобилей возрастом до 9 лет, пишет Прайм. Стоимость обслуживания пока растет в пределах инфляции, средний чек за пять месяцев увеличился на 13% до 7912 рублей.

«Это связано и с тем, что самая большая доля принадлежит новым авто, которым требуется лишь превентивное техобслуживание, а не ремонт», – пояснила Татьяна Овчинникова.

Особых проблем у китайских машин не отмечается, они типичны для возраста и класса конкретного автомобиля. Однако при их обслуживании сохраняются сложности с запчастями и технической документацией, добавила она.