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Электросамокатов в Пскове стало меньше, заявили в Госавтоинспекции

Количество электросамокатов уменьшилось в Пскове. Об этом заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук сообщил на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В Пскове электросамокатов уже не так много», - сказал Сергей Иванчук.

Согласно статистике, продолжил гость студии, большая часть происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМов) случается по вине их водителей. В качестве профилактики такого вида аварий сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с владельцами средств передвижения, школьниками, выдают информационные брошюры.

«Мы приняли меры по безопасному использованию электросамокатов: ограничили скоростной режим, определили места, где они могут находиться», - отметил Сергей Иванчук.