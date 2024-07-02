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Автомеханики жалуются на увеличение числа поддельных запчастей - исследование

В автосервисах стали чаще сталкиваться с контрафактными запчастями, из-за чего клиенты стали чаще прибегать к дорогостоящему ремонтному обслуживанию, сообщили в аналитическом агентстве Gruzdev Analyze.

«В июне было опрошено более тысячи станций постпродажного обслуживания в 27 городах России — более 37% столкнулись с контрафактом в текущем году. Чаще всего подделывают масла и ГСМ — 54% респондентов выделили эту категорию. В 2023-м на технические жидкости жаловался 31%», — отметили в агентстве.

На втором месте фильтры — 35% в 2024-м против 15% год назад. Свечи зажигания также стали подделывать чаще — 33% против 23%. Доля некачественных деталей подвески и рулевого управления выросла с 14 до 19%, пишет РИА Новости.

«Злоумышленники успешно подделывают и дорогостоящие элементы защиты: голограммы, качественные канистры и коробки», — отмечает Александр Груздев, генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze.

Как следствие — значительно возросло число дорогостоящих ремонтов. «По итогам семи месяцев 2024 года количество заказ-нарядов на сумму от 50 до 100 тысяч рублей выросло на 49%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает, в свою очередь, компания Fit Service, которая также участвовала в сборе данных.