АвтоМир / За рулём

Стоянку автомобилей запретят в центре Пскова 28 сентября из-за ярмарки

Стоянку автотранспорта запретят на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского в Пскове с 20:00 27 сентября до 17:00 28 сентября из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» пройдет в субботу, 28 сентября, с 8:00 до 15:00.

На ярмарке представят разнообразную продукцию от крестьянских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также изделия садоводов и народных умельцев.

Напомним, областная сельскохозяйственная ярмарка в этом году состоится на территории бывшего «Белорусского» рынка, чтобы не перекрывать торговыми рядами движение в центре города.