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Общество

Фотофакт: Площадку для ярмарки «Осень» готовят в Пскове

25.09.2024 10:44|ПсковКомментариев: 0

Площадку для проведения ярмарки «Осень-2024» готовят в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Ярмарка пройдет на территории бывшего «Белорусского» рынка 28 сентября с 8.00 до 15.00.

Палатки райпо из муниципалитетов расположатся вдоль забора со стороны улицы Пушкина, далее рядами выстроятся аграрии. 

Продавцов картофеля разместят на противоположной стороне улицы Карла Маркса для удобства отгрузки клубней покупателям. Ожидается приезд торговцев из Беларуси со своим товаром.

Напомним, областная сельскохозяйственная ярмарка в этом году состоится на территории бывшего «Белорусского» рынка, чтобы не перекрывать торговыми рядами движение в центре города. 

Теги: #ярмарка
Источник: Псковская Лента Новостей
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