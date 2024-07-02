АвтоМир / За рулём

В России могут ввести штраф 5000 рублей за езду без полиса ОСАГО

В России могут ввести штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Как сообщает «Российская газета», сумма штрафа может составить 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Он пока не внесен на рассмотрение в Государственную Думу, но это может произойти на текущей неделе.

Сейчас за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, установлен штраф 500 рублей. За управление вовсе без полиса - 800 рублей. Парламент Кабардино-Балкарской Республики предлагает добавить в эту статью новую часть, которая устанавливает ответственность за повторное управление автомобилем без полиса - штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, наличие полиса автогражданки у виновника происшествия защищает потерпевших в ДТП и гарантирует им право на получение возмещения за вред, причиненный здоровью или имуществу, а также здоровью пассажиров.

Однако не все автовладельцы спешат страховать свою ответственность. В результате каждый год растет количество выявленных на дорогах водителей без страховки. Только за прошлый год в России количество выявленных таких нарушителей превысило 1,5 миллиона.