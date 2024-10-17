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Wildberries объявила о запуске собственной сети заправок

Объединенные Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок. Об этом говорится в сообщении компании. Заправиться на них уже могут водители Wildberries и Russ, а в скором времени АЗС будут доступны для водителей-партнеров. Компания также рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов.

АЗС расположились на территории логистических центров Wildberries, что позволит водителям сэкономить время на дорогу. Кроме того, для них предусмотрены более выгодные условия заправки, что позволит снизить расходы на логистику, пишет РБК.

Чтобы заправиться, водителям достаточно просканировать QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive. Они могут оплатить топливо бесконтактным способом через мобильное приложение или с помощью топливной карты компании.