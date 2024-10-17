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Нетрезвого водителя из Омской области за рулем Mercedes-Benz остановили в Пскове

Нетрезвого водителя из Омской области, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Пскове 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В ночное время на улице Майора Доставалова инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину Mercedes-Benz.

Выяснилось, что за рулем этой машины находился приезжий из Омской области, мужчина 1990 года рождения. И он был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.