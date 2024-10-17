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Нетрезвого петербуржца на Mitsubishi остановили в Бежаницком районе

В Бежаницком районе дорожная полиция выявила нетрезвого водителя из Санкт-Петербурга, которого ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 2 декабря в деревне Лющик Бежаницкого района инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину Mitsubishi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» житель города Санкт-Петербурга, мужчина 1978 года рождения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.