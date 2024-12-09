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Нетрезвого водителя BMW остановили в Пскове

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В Пскове ночью 15 декабря на Северном обходе инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Daewoo Nexia. Выяснилось, что этой иномаркой управлял пскович 1997 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Также в областном центре днем 15 декабря по улице Пригородной на автомобиле BMW следовал 37-летний нетрезвый горожанин. А ранее, утром 14 декабря, в южной столице региона полицейскими был выявлен великолучанин 1975 года рождения, который управлял автомашиной Mitsubishi, находясь в нетрезвом виде.