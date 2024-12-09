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АвтоМир / За рулём

ГАИ направила предписание по устройству освещения на улице Николая Васильева в Пскове

26.12.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

Госавтоинспекция направила предписание по устройству освещения на улице Николая Васильева в Пскове от железнодорожного переезда до границы города. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал представитель отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Кириллов 26 декабря на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова. 

Напомним, 2 декабря в 23.54 у дома №117 по улице Николая Васильева водитель Hyundai совершил наезд на пешехода – женщину, которая двигалась по проезжей части по ходу движения транспортного средства. Пешеход погиб. 

В ходе проверки установлено отсутствие стационарного искусственного освещения, обязательного в городе. Управлению городского хозяйства выдано предписание на обустройство освещения в месячный срок. Окончание проверки состоялось 18 декабря, предписание тоже оформлено этой датой.

Позицию ГИБДД поддержала областная прокуратура в ходе проверки. 

По словам председателя рабочей группы – заместителя главы администрации Пскова Алексея Саенко, в 2025 году будут изыскиваться средства на проект устройства освещения.

Теги: #Освещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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