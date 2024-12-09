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Правительство выделит субсидию для сохранения загрузки предприятий РЖД

Правительство РФ предоставит дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«По поручению председателя правительства я провел совещание с ведомствами, РЖД и производителями. Мы пришли к договоренности, что предоставим дополнительную субсидию со стороны правительства. Она поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий. Это было согласовано и производителями, и РЖД, и Минтрансом», — сказал Денис Мантуров.

В конце декабря РЖД сообщали, что совет директоров компании утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Вопрос о корректировке инвестпрограммы и финплана РЖД на 2024 год и их утверждении на 2025 год выносился на совет директоров компании 26 декабря.

Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава, пишут РИА Новости.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год, по последним озвученным официальным данным, составляла рекордные за всю историю компании 1,2 триллиона рублей.

Ранее, замначальника инспекции РЖД Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта.

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