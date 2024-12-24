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Замначальника инспекции РЖД Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта

Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов арестован по делу ведущего специалиста указанной инспекции - структурного подразделения РЖД Алексея Демченко, обвиняемого в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской).

«Басманный районный суд Москвы <…> вынес постановление об избрании обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору), Мартьянову Ю. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в документе.

Уголовное дело по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников террористической организации «Артподготовка» к совершению террористических актов на территории РФ было возбуждено 22 июня 2024 года по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору). С этим делом в одно производство соединены еще ряд уголовных дел. Частично признавший вину Демченко был задержан в начале июля, а после его показаний 25 июля 2024 года задержан и сам специалист РЖД. Обоим фигурантам вменяется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической).

Центр технического аудита РЖД занимается обеспечением качества закупаемых технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры, проводит технический аудит и инспекторский контроль. Об аресте Демченко сообщалось 4 сентября, однако тогда суть обвинений в отношении него не раскрывалась.

Движение «Артподготовка» признано террористическим в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 года. В силу оно вступило 7 июня 2021 года. Деятельность организации на территории России запрещена, пишет ТАСС.