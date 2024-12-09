АвтоМир / За рулём

Пятерых водителей задержали за повторное нетрезвое вождение в Псковской области

В Пскове, Великих Луках, Невеле и Пыталовском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре 11 января сотрудники ДПС остановили автомобиль Volkswagen для проверки. Выяснилось, что водитель 1985 года рождения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в Пскове на улице Школьной сотрудники ДПС остановили автомобиль Geely, за рулём которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Водитель в возрасте 45 лет был задержан.

В южной столице региона ночью 11 января на проспекте Гагарина был остановлен автомобиль «ВАЗ», за рулём которого находился водитель 2004 года рождения в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле ночью 12 января на улице Коммуны сотрудники ДПС остановили автомобиль Chevrolet Niva, за рулём которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё один водитель, мужчина 1988 года рождения, управлявший мотоблоком в нетрезвом состоянии, был задержан ночью 12 января на территории Пыталовского района.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, водители, повторно задержанные за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.