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Число жалоб на страховщиков по ОСАГО уменьшилось на 30%

Банк России отметил серьезное снижение количества жалоб на неправильный коэффициент бонус-малус (КБМ) в 2024 году. Об этом 5 февраля сообщил официальный сайт регулятора.

Причину Банк России видит в изменении процедуры оспаривания КБМ.

«Жалоб на страховщиков стало меньше на 30%, в основном за счет того, что изменилась процедура оспаривания коэффициента бонус-малус (КБМ). Раньше значительная доля всех жалоб на ОСАГО приходилась на шаблонные жалобы по проверке коэффициента. Их за плату оформляли посредники, хотя граждане могут самостоятельно и бесплатно исправить КБМ», — сообщает регулятор.

В Банке России напомнили, что коэффициент бонус-малус можно узнать в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы. Там же предлагается оставить обращение в случае несогласия со значением коэффициента.

К концу года такие шаблонные жалобы практически перестали поступать в Банк России, отмечается в сообщении регулятора.

КБМ — показатель, который учитывает историю ДТП, случившихся по вине водителя, и страховых возмещений по ним. Он позволяет автомобилистам с безаварийным стажем страховать свою ответственность по ОСАГО дешевле.