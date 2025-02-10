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В Думу внесут законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении до 3 тыс. рублей административного штрафа за управление автомобилем или перевозку пассажиров без пристегнутого ремня безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, в котором предлагается увеличить с 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей штраф за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, мотоциклом без мотошлема, а также - запретить продажу в России заглушек ремня безопасности автомобиля. Соавтором законопроектов выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин», - говорится в сообщении.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагаются поправки в статью 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно действующему закону, за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, а также за управление мотоциклом или мопедом, перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Законопроектом предлагается увеличить этот штраф до 3 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, с 1 января 2025 года этот штраф вырос с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Однако, считает автор законопроекта, эти меры являются недостаточными. «Принятие законопроекта будет способствовать целям достижения нулевой смертности на российских дорогах», - говорится в документе.

Также будет внесен законопроект, которым предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей». Предлагается запретить продажу устройств и приспособлений, ограничивающих и имитирующих работу ремней безопасности, детских кресел, а также использующихся для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности, пишет ТАСС.

Как пояснил Миронов, сегодня в магазинах активно продаются специальные заглушки, которые позволяют автомобилистам отключать системы напоминания о необходимости использования ремней безопасности, данные товары пользуются широким спросом. «Люди покупают их, думая, что обойдется. Потом попадают в аварии, гибнут или лечатся годами от последствий ДТП, хотя по результатам краш-тестов хорошо известно, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшую вероятность получения серьезных травм, часто не совместимых с жизнью», - приводит слова руководителя фракции пресс-служба.