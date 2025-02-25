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АвтоМир / За рулём

Повышение штрафов за нарушение ПДД не изменило стиль вождения большинства респондентов ПЛН

31.03.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

Для 27,6% респондентов Псковской Ленты Новостей повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения ничего не изменило, они продолжат ездить так, как раньше. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 145 человек.

25,5% опрошенных псковичей стали внимательнее относиться к езде на автомобиле. При этом они отмечают, что полностью избежать санкций не получается - случайные штрафы всегда прилетают. 

Также 25,5% голосов набрал вариант «У меня нет машины».

Среди опрошенных нашлись и те, кто совсем не нарушает ПДД, на таких водителей пришлось 15,2% голосов.

Вынужденно стали более дисциплинированными 2,8% респондентов. Штрафы для них повысились ощутимо.  

2% опрошенных псковичей заявили, что не слышали о повышении штрафов. А для 1,4% не страшны увеличенные суммы за нарушение ПДД. 

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения не сильно сказалось на стиле вождения псковичей. Примечательно, что значительная часть респондентов отнесла себя к категории достаточно ответственных водителей, которые или вовсе на нарушают ПДД, или стараются водить максимально аккуратно, допуская лишь редкие «случайные» штрафы. Хорошо бы, статистика ДТП этому соответствовала. 

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Что необходимо делать со зданием недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове?

Теги: #опрос ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
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