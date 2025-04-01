Автопробег к 80-летию Победы стартовал в Пскове

Автопробег, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., проходит в Пскове 8 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Маршрут следования автопробега: памятник «Ледовое побоище» на горе Соколиха - улица Леона Поземского - Октябрьский проспект - улица Вокзальная - улица Яна Фабрициуса - улица Кузнецкая - улица Юбилейная - улица Чудская - улица Леона Поземского – Братское захоронение (Вечный огонь) в деревне Ершово Псковского района.
В автопробеге участвуют десятки автомобилей с символикой празднования 80-летия Победы.