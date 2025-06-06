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ГАИ Псковской области рекомендовала водителям всегда иметь при себе воду и аптечку в жаркую погоду

В преддверии летнего периода сотрудники Государственной автоинспекции Псковской области дали полезные советы автовладельцам, стремясь обеспечить безопасность на дорогах в условиях жаркой погоды.

ГАИ напоминает, что водители должны возить с собой воду и медицинскую аптечку с лекарствами, в том числе медикаменты от резкого перепада давления. Если же головокружение, слабость, головная боль появились во время управления транспортным средством, то нужно как можно быстрее остановить автомобиль, поскольку продолжать движение с такими симптомами очень опасно.

Помимо наличия воды, инспекторы советуют регулярно проверять работоспособность кондиционеров и заранее планировать маршруты.