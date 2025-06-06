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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковская растительность

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не так давно возле правительства Псковской области стремительно исчезла зеленая растительность. Данный факт немедленно расколол общественность на диаметрально противоположные стороны и вызвал различные вопросы. Как ведется работа с зелеными насаждениями в Пскове? Какие есть нормативы по озеленению города? Дорого ли за ней ухаживать?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.