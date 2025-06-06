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Бесплатная проверка подвески автомобиля до 15 августа — когда профилактика спасает от дорогостоящего ремонта

Подвеска — один из ключевых узлов автомобиля, напрямую влияющий на управляемость, безопасность и комфорт в движении. Скрытые неисправности могут не проявляться визуально, но приводить к ускоренному износу шин, разбалансировке ходовой части и аварийным ситуациям на дороге. Поэтому регулярная профилактическая диагностика подвески рекомендована каждые 10–15 тысяч км пробега.

До 15 августа в сервисном центре «Автосалона №1» на ул. Л. Поземского, 114 проводится бесплатная комплексная диагностика подвески для автомобилей всех марок.

В рамках диагностики:

Проверят состояние амортизаторов, опор и пружин

Оценят люфты в шаровых опорах, рулевых наконечниках и рычагах

Осмотрят сайлентблоки на предмет износа

Проведут дефектовку ступичных подшипников и других узлов

Процедура займет всего 30-40 минут и позволит на ранней стадии выявить дефекты, которые в будущем могут привести к серьезным поломкам в автомобиле.

Честно. Без навязывания лишних услуг. Просто, чтобы ты был уверен.

Запись по телефону: 500-100.

С заботой, сервисный центр «Автосалона №1» на ул. Л. Поземского, 114.

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