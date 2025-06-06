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АвтоМир / За рулём

Автоперевозчики просят власти убрать с дорог незаконные глушилки

06.08.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Перевозчики жалуются, что с них взимаются штрафы за якобы отключенное навигационное оборудование, но на деле потеря спутниковых сигналов происходит из-за неправомерной установки таких устройств.

Нередко их устанавливают с нарушениями законодательства владельцы разного рода гражданских объектов — автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических пунктов и прочее, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация, отмечается в письме перевозчиков.

Сегодня купить глушилку может любой желающий, а единой нормативной базы для их применения еще не создано, отмечают эксперты.

«При потере сигнала от спутников система взимания платы за проезд по федеральным дорогам решает, что водитель сам отключил приборы контроля и автоматически выписывает протокол на штраф», — рассказал «Известиям» президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Потеря связи не менее критичная для жителей городов, поселков и деревень вблизи источников помех — там пропадает мобильная связь, трудно вызвать скорую или пожарных, рассказал «Известиям» директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков.

Ассоциация «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, где у перевозчиков пропадает навигационные сигналы, провести обследование этих зон и установить причины сбоев в работе информационных систем на транспорте, пишут «Известия».

Ранее ассоциация перевозчиков уже обращалась в Минтранс и правительство с просьбой остановить поток необоснованных штрафов и ввести мораторий на их начисление. Со своей стороны, Росавтодор передал в контролирующие органы жалобы на подавление связи, говорится в ответе Минтранса перевозчикам.

Роскомнадзор получил обращение ассоциации и рассмотрит его в установленном порядке, рассказали в службе. Случаи неразрешенной установки подобных устройств уже фиксировались, отметили там.

Источник: Псковская Лента Новостей
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